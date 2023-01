Aos 69 anos, renomado advogado Djalma Rezende morre em Goiânia

O advogado goiano Djalma Rezende, de 69 anos, morreu na noite de domingo (01º) no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia.

Em uma postagem divulgada nas redes sociais, a esposa do profissional, Priscila Maura de Carvalho Rezende, revelou que o marido tinha sido diagnosticado com câncer colorretal, em 2017, e estava internado na unidade desde 17 dezembro de 2022, após sofrer uma piora no quadro.

De acordo com ela, a causa da morte foi insuficiência hepática devido a um tratamento contra a metástase encontrada no fígado.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) lamentou o ocorrido e afirmou que o velório do goiano deve acontecer na terça-feira (03).

“Advogado entre os mais bem sucedidos do Brasil, Djalma construiu uma carreira exitosa a partir de Goiás. É símbolo e inspiração para gerações de jovens advogados que ambicionam vencer na profissão”, diz o texto.

Nascido no interior de Goiás, Djalma Rezende ficou conhecido pela atuação em grandes casos do Direito Agrário e por ter representado um grupo de fazendeiros do Centro-Oeste em uma disputa bilionária contra uma empresa gaúcha.

Outra marca do profissional era o estilo de vida excêntrico e luxuoso que o tornou ainda mais famoso no Brasil. O advogado deixa 5 filhos.

Leia a nota completa na íntegra:

É com grande pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil – seção Goiás (OAB-GO), por sua Diretoria e Conselho Seccional, comunica a morte do advogado Djalma Rezende, ocorrida na noite deste domingo, 1º de janeiro de 2023. Djalma lutava contra um câncer diagnosticado em 2017.

As primeiras informações dão conta de que o velório deve ocorrer na terça-feira, 3. Assim que confirmadas pela família as datas e locais das cerimônias fúnebres essa nota será atualizada. Ele deixa a esposa Priscila Maura de Carvalho Rezende, ouvidora da Mulher e conselheira seccional da OAB-GO.

Advogado entre os mais bem sucedidos do Brasil, Djalma construiu uma carreira exitosa a partir de Goiás. É símbolo e inspiração para gerações de jovens advogados que ambicionam vencer na profissão. Sua atuação em diversas áreas do Direito, em especial o Direito Agrário, tornou seu escritório um dos mais reconhecidos e requisitados do país.

Nascido no interior de Goiás, Djalma Rezende veio de uma origem humilde e trilhou passo a passo, com dedicação e persistência, sua carreira brilhante na advocacia. Decano da Ordem Goiana, detém a inscrição de número 645. Também atuava na OAB-DF, OAB-MT, OAB-MG e OAB-SP. Fundador e único sócio do escritório Djalma Rezende Advogados, estabeleceu-se sustentando com muito êxito várias teses nos tribunais estaduais, regionais, federais e superiores.

A partida do nobre causídico abre uma lacuna nas advocacias de Goiás e do Brasil. Benemérito, amigo e cordial, o riso franco e espontâneo de Djalma Rezende deixará muitas saudades naqueles que tiveram o privilégio de seu convívio.

A OAB-GO roga que Deus receba Djalma Rezende em sua infinita Glória e manifesta sentidas condolências aos amigos, filhos e familiares. Em especial à conselheira Priscila, a quem os companheiros de Conselho estendem os braços em apoio e consolo.