Número de motoristas flagrados bêbados nas rodovias federais goianas mais que dobra

O número de pessoas dirigindo alcoolizadas nas rodovias federais goianas nos períodos de 31 de dezembro de 2022 a 01 de janeiro mais do que dobrou em comparação com o mesmo período do ano passado.

Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostrou que neste ano foram 48 motoristas foram flagrados bêbados, o que representa elevação de 152% em comparação com 2022, que registrou 19 flagrantes. Embora a contagem seja alta, apenas um condutor foi preso.

O número de acidentes de trânsito se manteve o mesmo, mas as mortes subiram. Tanto em 2021 como 2022 a relação foi de 18, mas a quantidade de mortes subiu de zero para dois.

Os total veículos fiscalizados também foi expressivamente mais alto, subindo de 1.432 para 2.556. As infrações de crianças sem cadeirinha e pessoas sem cinto de segurança foi outra estimativa que cresceu em 2023.

O levantamento da PRF mostra que o número total de atuações no trânsito durante o ano novo foi de 661 e 829.