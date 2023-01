O vereador de Santa Rita do Novo Destino, Eliosmar Araújo Silva (MDB) – conhecido como Neném do Anjinho – é suspeito de ter matado o próprio tio, por volta das 10h30 desta segunda-feira (02). A informação é de que houve um desentendimento entre ambos por conta do aluguel de uma propriedade rural.

O Portal 6 apurou que os dois haviam discutido momentos antes do homicídio. A vítima, Jorge Arruda da Silva, de 72 anos e tio do suspeito, teria ido até o estabelecimento comercial, localizado na Avenida Bandeirantes no Bairro Verdelândia, onde estava o vereador e o ameaçou com um facão.

Neste momento, eles começaram uma nova discussão. Então, Nénem do Anjinho teria pego um revólver e efetuado três disparos contra a vítima. Somente um acertou na região do tórax. O vereador fugiu.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foram acionados e o óbito foi constatado no local.

A reportagem entrou em contato nos números de telefones disponibilizados no site da Câmara Municipal de Santa Rita do Novo Destino e também encaminhou um email solicitando posicioamento. Até o momento não obtivemos retorno.