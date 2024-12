Homem tem surpresa desagradável após contratar garota de programa em Aparecida de Goiânia

Situação teria ocorrido em região de motéis próximo à BR-153

Paulo Roberto Belém - 10 de dezembro de 2024

Região que teria acontecido a situação (Foto; Google Maps)

Um homem, de 37 anos, procurou a delegacia para denunciar que foi vítima de roubo na madrugada desta segunda-feira (09), em uma região de motéis próximo à BR-153, em Aparecida de Goiânia.

A vítima relatou que teve o celular e carteira contendo cartão bancário subtraídos após ter contratado o serviço de uma garota de programa, narrando uma série de acontecimentos.

Ele teria embarcado a garota no veículo e depois de percorrer alguns metros, teria sido abordado por duas outras suspeitas, que teriam agido de forma agressiva. Uma teria entrado no carro e outra impedindo que ele fugisse do local.

Com medo de elas estarem armadas, o homem teria sido coagido a pagar um valor de R$ 100 em uma máquina de cartão que uma das mulheres portava.

Mesmo cumprindo todas as reivindicações do trio, a vítima ainda teve a carteira, o cartão e o celular levados pelas mulheres, que ainda teriam feito ameaças.

Já em casa, a vítima teria bloqueado o cartão e na manhã daquele dia, teria comprado outro telefone e descoberto, pelo serviço de localização, onde estaria o primeiro aparelho roubado.

Com as informações repassadas pelo homem, uma equipe de policiais foi até o local, efetuando a prisão das duas suspeitas que o abordaram durante a emboscada. Até o momento, apenas a garota de programa contratada pela vítima não foi localizada pelos militares.

O caso foi registrado em uma delegacia e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).