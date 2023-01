Equatorial promete construção e ampliação de subestações em plano de 100 dias para Goiás

A Equatorial, empresa que passou a ser responsável pela distribuição de energia elétrica em Goiás a partir desta terça-feira (03), quer ampliar subestações no interior do estado e construir outras três na Região Metropolitana de Goiânia. O investimento faz parte de um plano de ação de 100 dias.

Inicialmente devem ser realizadas as obras das subestações denominadas Riviera e Aparecida. A primeira, localizada em Goiânia, atenderá Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Já a de Aparecida de Goiânia atenderá parte do município, além de bairros da capital.

Também há previsão de ampliação das subestações Barro Alto-Goianésia, Anhanguera-Real, Goianésia, Anápolis Universitário, Jundiaí, Atlântico, Bom Jardim, Araçu e Goianira. Atualmente, o estado conta com 353 subestações.

Além das estruturas, neste período, estão previstas no plano três novas linhas de subtransmissão , 9,6 mil novas ligações de baixa e média tensão e 98,5 mil de baixa tensão.

O Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) também está entre as beneficiadas da empresa nos primeiros 100 dias. Uma linha de distribuição será criada para o parque industrial e deve atender 192 mil consumidores. “A região carece de investimento e será prioridade”, afirmou o presidente da Equatorial em Goiás, Lener Jayme.

Troca de comando

O grupo Equatorial assume, de forma oficial, a distribuição de energia em Goiás substituindo a Enel Goiás. O processo de transição para a troca de comando começou em setembro do ano passado, após venda no valor de quase R$ 1,6 bilhão.

O plano de transferência foi aprovado por unanimidade pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no último dia 6 de dezembro. Entre os desafios da nova distribuidora, está acompanhar o crescimento do estado.

“Temos uma demanda reprimida e 40% das unidades transformadoras estão com sobrecarga. O estado é um dos que mais cresce se comparado com o cenário nacional e outros estados, e possui muita vegetação”, declarou o CEO do Grupo Equatorial Energia, Augusto Miranda.