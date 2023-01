Loja viraliza com placa explicando o real motivo das atendentes estarem sendo simpáticas

Quem nunca entrou em uma loja e foi abordado por um vendedor? Bastante corriqueira, a situação viralizou nas redes sociais após uma loja explicar o real motivo das atendentes estarem sendo simpáticas.

Utilizando um gráfico em formato de pizza, a placa possui o seguinte questionamento: “Por quê (sic) a atendente está sendo simpática com você?” e dá duas opções aos clientes.

“Ela está incontrolavelmente atraída por você” ou “esse é literalmente o trabalho dela, seu imbecil”, ao lado do gráfico com a cor branca e preta, respectivamente.

O desenho é totalmente preenchido com a segunda resposta. Nas redes sociais, os usuários se divertiram com a placa colocada no estabelecimento.

Um deles brincou: “mentira, a moça do caixa do supermercado estava tão apaixonada por mim que até usou como desculpa um cadastro em promoção, só para pegar meu número”.

Outro contou uma situação pela qual passou: “mentira, fui colocar crédito e ela pediu meu número, e ainda deu uma risadinha dps de eu tentar passar meu cartão 3 vezes no crédito e era débito”.