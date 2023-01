Moradora abre máquina de lavar e toma susto com jararaca

Uma família de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, levou um susto nesta terça-feira (03) quando abriu a máquina de lavar roupas. Lá estava um filhote de jararaca.

A moradora disse que colocou as roupas para bater e, na hora de estender, encontrou a cobra no meio do aparelho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a serpente. O réptil, apesar de pequeno, já nasce com veneno e cresce independente, segundo os militares.

A jararaca foi pinçada e capturada. Depois, os bombeiros soltaram-na na mata sem qualquer ferimento.