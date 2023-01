Mulher descobre o que a amiga fez com o filho dela e revela mágoa: “devo perdoar?”

Uma mulher muito magoada recorreu a um fórum virtual para desabafar e ouvir as opiniões do internautas após descobrir o que uma amiga teria feito com o filho dela.

Anonimamente, a mulher contou que conheceu três grávidas durante a maternidade e que os bebês nasceram todos na mesma época. Então, elas manteram vínculos fortes.

Se tornou um costume se reunirem em aniversários e até natais, para matarem a saudade e as crianças se divertirem – apesar de estudarem todos em escolas diferentes.

O problema apareceu quando uma das amigas, que diz odiar festas para filhos pequenos, “porque eles não se lembrarão de nada”, decidiu promover uma enorme. Só se esqueceu de

“Ela dizia que não acreditava na relevância de dar festas para a filha até que ela tivesse idade para lembrar das comemorações. Ainda assim ela sempre participou das nossas festas”, contou no relato.

“Hoje ela publicou fotos da festa de sete anos de sua filha. Uma festa enorme com brincadeiras, pista de dança, tudo o que tem direito e nenhuma das outras três crianças convidadas”, desabafou.

“É irracional da minha parte ficar magoada com isso? Não é errado pensar que ela deveria retribuir um pouco todos os convites que fizemos nos últimos anos? Devo perdoar?”, questionou.

Imediatamente, os internautas responderam que a amiga em questão não tem o mínimo de consideração por ela e pelas as demais colegas encontradas na maternidade. Logo, não deveria ser importante para elas também.

“Ela definitivamente não considera vocês três como amigas”, comentou um. “É um pouco bruto ela fazer isso. Algumas pessoas preferem uma pequena reunião de família, o que seria justificável, mas não foi o que aconteceu aqui”, pontuou outra.