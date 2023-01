Murilo Huff é presença confirmada em grande evento em Anápolis

O cantor Murilo Huff tem presença confirmada em Anápolis em 2023. “Pra ouvir tomando uma”, ele chegará no dia 15 de abril com a promessa de um super show na cidade.

Esta será a primeira vez do cantor no município, o que aumenta ainda mais as expectativas do público que há tanto tempo aguarda ansiosamente por este momento.

Murilo Huff é dono de grandes sucessos como “Boca Enganada”, “Perfeito Pra Ficar Sozinho”, “Pino da Granada”, “Dois Enganados” e “Frieza”.

Além do sertanejo, o evento “Pra Ouvir Tomando Uma – A Festa”, realizado pela Nobel Eventos, contará ainda com a presença do artista conhecido como Baile do Mário.

A venda dos ingressos deve começar em breve e os interessados podem buscar mais informações por meio do WhatsApp da organizadora, pelo número (62) 9 8133-5276.