Publicado edital para agente de saúde em Anápolis; 100 vagas para quem possui nível médio

A Fundação Universitária Evangélica (Funev), organização social responsável por diversas unidades de saúde em Anápolis, abriu processo seletivo com 100 vagas para agente de saúde.

Os interessados devem se inscrever até o dia 08 de janeiro pelo site da Funev, acessando o formulário disponível na aba “Trabalhe Conosco”.

De acordo com a Funev, os agentes de saúde serão encarregados de realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam.

O salário oferecido pela organização é de R$ 1.450 com carga horária semanal de 40h. São 20 vagas para início imediato e 80 para a formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para possui nível médio e 5% delas serão reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD’s). A contratação será feita no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para ler o edital, clique aqui.