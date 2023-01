Nem sempre a rotina do dia a dia permite que estejamos 100% presentes para a pessoa amada. Às vezes, a correria do dia a dia é tanta que esquecer de responder alguém deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma regra.

No entanto, existe uma função no aplicativo que pode resolver o problema dos usuários que passam por esse tipo de situação.

Com este recurso, você nunca mais irá esquecer de responder o (a) crush e estará ligado em todas as notificações que ele (a) enviar.

WhatsApp tem função para nunca mais esquecer de responder a pessoa amada

Querendo ou não, a rotina agitada do dia a dia é capaz de nos fazer esquecer de muitos outros afazeres secundários. Um deles é responder outras pessoas pelo WhatsApp.

Apesar de não ser uma atitude ‘bacana’, atos como esse acontecem e podem acabar sendo um empecilho para evoluir uma relação.

Contudo, é uma ferramenta contida no próprio aplicativo que pode ajudar quem vive com a cabeça nas nuvens e quer solucionar o problema.

O recurso pode ser colocado em prática de uma forma rápida, dentro de alguns segundos, e fará com que você se recorde de responder aquela pessoa.

A ferramenta é conhecida como ‘botão de fixar conversas’ e, como o próprio nome já diz, permite que alguns chats sejam destacados na plataforma.

Para ativá-la, basta acessar o aplicativo e clicar na aba “Conversas”. Depois, você deve localizar o chat que quer destacar e deslizar para a direita.

Ao fazer isso, você verá um ícone com a opção “Fixar” e é nele que você deve clicar. Logo em seguida, a conversa selecionada estará no topo do seu WhatsApp evitando que você se esqueça de responder a pessoa almejada.

