Você sabia que existe um truque capaz de saber se alguém entrou no seu WhatsApp somente pela sua foto de perfil? Pois é.

Por meio dessa tática, você conseguirá descobrir se tem algum contato interessado em saber demais da sua vida e que não para de olhar a sua fotografia na plataforma e, consequentemente, o seu perfil.

Esta “artimanha” pode ser feita de forma bastante rápida e prática. Além de pegar os curiosos no flagra, você também poderá ver se tem alguém que chegou a entrar no seu perfil, mas ficou com receio de enviar algo.

Descubra como saber se alguém entrou no seu WhatsApp

Um método bastante prático e desconhecido por muitos usuários do WhatsApp pode ser a solução que muitos queriam para pegar os bisbilhoteiros de plantão no flagra.

Por meio deste truque, que consiste em visualizar quais usuários olharam a sua foto de perfil, os mensageiros terão acesso às informações que muitos querem deixar no sigilo.

A técnica pode ser aplicada de forma rápida e fácil e requer apenas que o usuário observe as interações na própria foto de perfil.

Além da facilidade, os mensageiros também não necessitam que instalar qualquer outro aplicativo para que consiga aplica-la.

Para saber se alguém entrou no seu WhatsApp, a primeira coisa a ser feita é entrar no aplicativo e ir na aba “status”.

Logo em seguida, selecione a opção “Adicionar status” e, depois, carregue a sua última foto de perfil.

Após esse passo, é só esperar alguns minutos que você conseguirá ver quem viu a imagem e está de olho no seu perfil.

Contudo, vale lembrar que a função só irá funcionar com os usuários que decidiram ativar o duplo check azul. Mesmo assim, já é animador saber que há uma maneira de ficar de olho nos bisbilhoteiros, não é mesmo?

