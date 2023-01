Casal recebe notificação de entrega da Amazon e quando sai na porta de casa não acredita no que viu

Um casal morador da cidade de Wythenshawe, na Inglaterra, foi surpreendido pelas imagens de câmeras de segurança instaladas na porta de casa, após receber uma notificação de entrega da Amazon.

Shane Edmonds, de 36 anos, contou ao Manchester Evening News, quando foram avisados pelo telefone atualizando a situação da encomenda que estava aguardando com a esposa.

“Entregue ao morador”, dizia a notificação recebida no aparelho. No entanto, eles não haviam ouvido nenhum barulho na porta de casa que pudesse indicar o recebimento.

Ao consultar as imagens das câmeras de segurança em frente a residência o casal descobriu realmente o que havia acontecido.

De acordo com os registros, o entregador deixou o pacote na entrada e correu de volta para a van, sem nem tentar chamar algum dos moradores.

“Felizmente, era apenas um pacote de vitaminas que minha esposa havia encomendado que custava cerca de £ 9 (aproximadamente R$ 52), mas o motorista não sabe disso”, disse Shane.

Após o episódio, o homem demonstrou toda a chateação com a atitude do motorista e da empresa contratada para o serviço.

“Minha frustração não é com a Amazon realmente, é com a empresa que está sendo contratada para entregar as encomendas.”