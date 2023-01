Consultor contratado para implantação do Politec lista passos até início do funcionamento

As obras do novo Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis (Politec) podem se iniciar dentro de três meses caso a Prefeitura apresse o passo, aponta consultor ambiental Antônio Zayek, contratado para o projeto.

O empreendimento foi oficialmente confirmado pelo prefeito Roberto Naves (PP) no evento de lançamento do pacote de mais de R$ 1 bilhão, intitulado Anápolis Investe, que ocorreu no dia 01 de dezembro do ano passado.

Segundo Zayek, que fará a consultoria ambiental do Politec, são cinco fases a serem superadas até a inauguração plena: aprovação prévia, de projetos, criação do estatuto de regimento interno, licenciamento ambiental e a aprovação final da estrutura.

“O Politec já tem projeto feito com número de lotes, com rua cortada e tal. Então o Politec é uma coisa que dentro de três meses mais ou menos, se o Prefeito quiser já dá para começar a trabalhar. Dá para colocar máquina cortando lá a estrada daqui há três meses, é só o prefeito apertar o passo”, afirmou.

Projeto verde

Zayek aponta que a área onde o Politec será implementado, na região Norte de Anápolis, conta com um espaço de preservação do Cerrado, além de uma parte ocupada por algumas atividades rurais.

“Então o que que dá para fazer ali? Você preserva a área que está preservada e distribui o Politec no restante da área que hoje é ocupado por atividade rural. Mas, como você está fazendo isso, você já pode prever os ciclos naturais antes”, explicou.