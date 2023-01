Muitas pessoas possuem o costume de ao menos uma vez ao dia beber água com limão. No entanto, por mais que este seja um hábito que faça parte da rotina de muitos, outros tantos não fazem ideia do motivo para tal.

A ingestão da bebida geralmente vem acompanhada de diversas crenças, sendo a principal delas uma solução quase que milagrosa para o emagrecimento.

Principalmente por conta da versatilidade do limão e dos diversos benefícios que o alimento fornece para a saúde, a mistura se tornou queridinha entre diversas pessoas.

Mas, por este mesmo motivo, ela é repleta de mistérios. Pensando nisso, trouxemos as maiores verdades e mentiras sobre o hábito saudável.

Entenda por que muitas pessoas bebem água com limão e veja os mitos e verdades

Água com limão faz emagrecer

É inegável dizer que o limão possui inúmeros benefícios, como o efeito antioxidante, e ainda conta com pouquíssimas calorias, sendo bastante indicado em dietas.

Todavia, mesmo que muitas pessoas bebam o líquido com o único intuito de emagrecer com a prática, essa crença consiste apenas em um mito, não sendo portanto uma verdade.

Isso porque não é um único alimento que irá permitir um emagrecimento rápido e saudável. Para alcançar sucesso é preciso uma alimentação balanceada, prática de atividades físicas e claro, o consumo da quantidade correta de calorias por dia.

Melhora o humor

A presença de limoneno, substância química natural presente nas frutas cítricas, permite a melhora do humor, além de também permitir um alívio do estresse cotidiano.

Assim, é correto afirmar que a água com limão pode sim contribuir principalmente naqueles dias mais pesados e estressantes.

Água com limão em jejum aumenta a imunidade

Provavelmente pelo menos alguma vez você já deve ter escutado que um dos milagres da bebida é o notório aumento da imunidade.

Pois acredite, principalmente quando consumida ainda em jejum, ela pode sim contribuir para a melhora da saúde, ajudando até mesmo no combate a gripes e resfriados.

Isso porque a água com limão é rica em Vitamina C, poderoso antioxidante que possui inúmeros benefícios para o organismo e pode aumentar a produção de anticorpos, permitindo assim um corpo mais saudável.

Melhora o funcionamento do intestino

Bem, por não ser uma completa verdade, podemos considerar que essa afirmação é em parte um mito.

Acontece que a água realmente é considerada como uma bebida com contribuições para o bom funcionamento do intestino.

No entanto, neste caso em específico a única função do limão é dar sabor, não interferindo em nada mais.

Pode beber água com limão todos os dias

Sim, se você já possui o hábito de ingerir a bebida diariamente, é possível manter a rotina sem qualquer problema desde que com os devidos cuidados.

Isso porque o líquido não faz mal e pode inclusive melhorar os índices de vitamina C presentes no organismo e garantir uma melhor digestão dos alimentos consumidos ao longo do dia.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

