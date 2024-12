Truque para acabar de vez com as moscas de casa sem precisar de produtos fortes

Truquezinho viral, baratinho e muito eficaz vai te ajudar a se livrar delas de uma vez

Magno Oliver - 08 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @rosylenesanthys)

Seja em casa, condomínio, apartamento, sobradinho, não importa onde você more: lá sempre estarão elas para nos dar dor de cabeça, as terríveis moscas.

Assim, com a intensa rotina de atividades em um lar, é inevitável a presença de moscas em vário cômodos da casa, principalmente na cozinha.

Dessa forma, por conta do alto custo de alguns produtos para combater moscas, o preço acaba ficando inacessível para algumas pessoas. Uma dica caseira viralizou na internet e salvou muita gente desse perrengue chato e constante de combater:

O perfil no Instagram da @rosylenesanthys viralizou nas redes sociais com uma dica que ajuda muito a eliminar de vez as moscas na sua casa.

Assim, usando apenas naftalina, vinagre, desinfetante e cravinhos da Índia, o vídeo mostrou que é possível criar um repelente matador forte e potente contra estes insetos tão odiados.

Itens que você vai precisar para fazer a misturinha

– Borrifador

– 3 comprimidos de naftalina para ambientes

– 3 Colheres de vinagre de álcool

– Pequena quantidade de cravinhos da índica

– 100 mls de desinfetante

Modo de preparo da misturinha

Primeiro passo é pegar os comprimidos de naftalina e amassar todos eles até ficarem em estado de pó. Feito isso, coloque o pozinho no borrifador, coloque as colheres de vinagre de álcool e os cravinhos da índia.

Ainda não acabou, agora você vai colocar o desinfetante e misturar bem. Feche o borrifador e espalhe pelos cômodos da casa que mais aparecem moscas incomodando. Assim, a misturinha afasta as moscas e deixa a casa com um cheiro bem agradável.

Por fim, confira o vídeo completo com o tutorial da receitinha:

