Famoso por ter ‘se transformado em cachorro’, homem revela qual o maior medo que tem

Lembra do caso de um homem japonês, que gastou quase R$ 100 mil para se transformar em um cachorro perfeitamente real, da raça Rough Collie, e a aparência hiper-realista o fez viralizar na internet?

Pois é, ele voltou aos assuntos mais comentados após expor qual o verdadeiro medo que sente e o porquê de nunca se identificar nos vídeos e contar quem realmente está por trás da fantasia caríssima.

Identificado apenas como Toco, o cachorro humano disse ao The Mirror que teme ser mal interpretado pelos amigos e que, por essa razão, nunca quis se revelar na internet.

O japonês relembrou ainda que desde muito jovem já sonhava com essa transformação canina. Ele pontuou que a raça escolhida para representar, a Collie, foi especial, já que ele é apaixonado pela espécie.

A fantasia hiper-realista custou para Toco dois milhões de ienes (R$ 80.745 no câmbio atual) e foi confeccionada pela agência japonesa Zepet, especialista em trajes exclusivos para filmes e séries.

Apesar dos medos e receios de julgamentos, o “homem cachorro” tem ganhado os corações dos internautas com o canal do Youtube, onde ele reproduz os gestos tradicionais do animal, como deitar, rolar e passear nas calçadas na região onde mora.

Confira!