Inmet indica cidades de Goiás que podem ter tempestades e alagamentos nesta quinta-feira (05)

A exemplo do que foi visto em Pirenópolis no início da semana, com ruas alagadas e estragos causados devido à forte chuva que caiu em 30 minutos, cidades goianas podem receber tempestades em um curto período de tempo nesta quinta-feira (04). O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A formação das pancadas de chuva ocorre devido ao avanço da frente fria pela região Sudeste do país, que vai favorecer a formação de um corredor de umidade e causar instabilidade no tempo em várias regiões do estado. A mais afetada, segundo os meteorologistas do Inmet, é a Sudoeste.

Na região, destacam-se as cidades que fazem divisa com os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, como São Simão e Cassilândia. Para as localidades, são esperados mais de 70 milímetros de chuvas – mesmo volume que caiu em Pirenópolis na terça-feira (03) e deixou a cidade debaixo d’água. No destino turístico, porém, os temporais tendem a retornar a partir de sexta-feira (06) e permanecer durante o fim de semana.

O Inmet destaca que, embora sejam isoladas, as precipitações desta quinta podem cair de forma abrangente e afetar rios e afluentes. Além de temporais mais densos, são esperados raios e rajadas de vento, característicos do verão, já que o calor segue incidindo sobre o estado durante a passagem do fenômeno.

Além do Sudoeste goiano, também podem ser atingidos por chuvas com volumes acima da média os municípios próximos ao triângulo mineiro, como Itumbiara. Na divida com Mato Grosso, a cidade de Aragarças também está no radar do Inmet, com possibilidade de tempestades a partir da madrugada de quinta.