Jovem viraliza ensinando truque para não pagar a bagagem de avião em viagem internacional

Uma jovem viralizou no TikTok após contar o segredo que descobriu para levar a bagagem em voos internacionais sem pagar a taxa extra pelas malas.

Paula Brux explicou no vídeo que existem algumas lojas dentro do aeroportos que são “Dutty Free”, ou seja, as sacolas utilizadas pelos viajantes são isentas de taxas ou impostos.

Logo, se a pessoa transferir toda a bagagem para esses sacos plásticos, a orientação interna dos aeroportos é que não cobrem a mais por isso.

A jovem disse ainda que todos os sacos custaram apenas 20 centavos da moeda euro (€), enquanto deveria ter pago € 60 (cerca de R$ 343,2).

“Estávamos nervosos, mas funcionou 10/10′′, publicou a moça, que já recebeu 2,1 milhões de visualizações na plataforma, além de milhares de curtidas e comentários.

Alguns internautas, no entanto, apontaram alguns problemas na teoria. “Isso é relativo, se a fiscalização entender que está tentando trapacear, podem te barrar”, disse um.

“Os sacos comprado nessas lojas são selados e, se abertos, não o deixam subir no avião, você teve sorte”, ponderou outro.

Veja!