Uma boa notícia para os trabalhadores brasileiros que fazem aniversário no mês de janeiro é que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), benefício da Caixa Econômica Federal, já foi liberado para saque.

O saque-aniversário é uma modalidade optativa que permite que o beneficiário receba uma determinada quantia anualmente, sendo esta variável de acordo com o total das contas ativas e inativas que foi acumulado.

Apenas neste mês de janeiro, aproximadamente 1,3 milhões de cotistas poderão retirar a parcela recebida do saque-aniversário. Ademais, ao todo o programa conta com cerca de 17,8 milhões de brasileiros inscritos que devem receber o auxílio ao longo do ano.

Vale lembrar que a participação na modalidade faz com que o trabalhador não possa mais sacar todo o dinheiro presente na sua conta do FGTS se algum dia for demitido, não importando se foi com justa causa ou sem.

Dessa forma, ao ser despedido o brasileiro terá direito apenas a uma multa rescisória, sendo esta de 40% sob o valor que foi depositado ao longo do tempo pelo empregador.

Caso o beneficiário decida desistir do saque-aniversário, é possível retornar ao saque-rescisão apenas dois anos após a data de adesão na modalidade.

Liberado benefício da Caixa para quem faz aniversário em janeiro

De acordo com as regras do sistema, o saque pode ser efetuado pelo trabalhador a partir do primeiro dia útil do mês do seu aniversário, ficando disponível até o último dia útil do segundo mês subsequente.

Muitos não sabem, mas o valor de retirada do benefício varia de acordo com o saldo somado de todas as contas no Fundo de Garantia do brasileiro.

Assim, para aqueles, por exemplo, que contam com até R$ 500, o saque-aniversário a ser resgatado é de cerca de 50% de toda a quantia disponível.

Conforme o valor presente na conta, o percentual vai caindo, podendo chegar a apenas até 5% mais um adicional fixo para os trabalhadores que possuem mais de R$ 20 mil.

Os nascidos em janeiro já podem efetuar o saque e possuem até o dia 31 de março para retirar o dinheiro recebido.

Confira os valores:

Trabalhadores com até R$ 500 em conta podem sacar 50%;

Trabalhadores com de R$ 500,01 a R$ 1 mil em conta podem sacar 40% mais uma parcela adicional de R$ 50;

Trabalhadores com de R$ 1.000,01 mil a R$ 5 mil em conta podem sacar 30% mais uma parcela adicional de R$ 150;

Trabalhadores com de R$ 5.000,01 a R$ 10 mil em conta podem sacar 20% mais uma parcela adicional de R$ 650;

Trabalhadores com de R$ 10.000,01 a R$ 15 mil em conta podem sacar 15% mais uma parcela adicional de R$ 1.150;

Trabalhadores com de R$ 15.000,01 a R$ 20 mil em conta podem sacar 10% mais uma parcela adicional de R$ 1900;

Trabalhadores com acima de R$ 20 mil em conta podem sacar 5% mais uma parcela adicional de R$ 2.900.

