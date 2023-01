Polícia destrói dragas e balsas usadas em esquema de garimpo ilegal no Rio Corumbá

Duas balsas clandestinas de garimpo ilegal foram localizadas e destruídas pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PM) no Rio Corumbá, em Pires do Rio. A informação foi repassada na manhã desta quarta-feira (04).

De acordo com a PM, três pessoas comandavam a embarcação que tinha como objetivo extrair recursos minerais, sobretudo ouro, no local.

Em um vídeo divulgado pela corporação, é possível ver o momento em que as autoridades se aproximam da balsa, com canoas com motor, e realizam a abordagem.

Já em outra gravação, as dragas flutuantes utilizadas pelos garimpeiros aparecem em chamas no meio do rio.

Os suspeitos foram conduzidos até a delegacia acusados de exercerem atividade de lavra ou extração de recursos minerais.

Por não terem sido flagrados com ouro, eles não foram autuados em flagrante e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).