Dengue e chikungunya têm explosão de casos em 2022 e batem recorde histórico em Goiás

Dados da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) apontam que o número de infectados por dengue e chikungunya em 2022 é o maior já visto no estado nos últimos 29 anos. Os registros ocorrem desde 1994 e nunca estiveram tão altos, segundo a pasta.

Ao todo, foram 187.774 casos confirmados de dengue. Isso significa que, a cada hora, a SES recebia 21 novas notificações. Em relação ao ano anterior, a doença teve crescimento de 247% nas cidades goianas.

O contingente de mortes por complicações da enfermidade chama mais atenção. Enquanto 2021 fez 39 vítimas por dengue, em 2022 este número chegou a 156 – um aumento de 300% nos óbitos.

Porém, a verdadeira explosão de casos foi vista nos registros de chikungunya. Saíram de 109 para 3.943 de um ano para o outro, com alta de 3.517%. As mortes também subiram, passando de uma para oito no ano passado.

A zika, por outro lado, dobrou as notificações entre 2021 e 2022. Segundo a SES-GO, o estado teve 30 casos no ano passado contra 15 em 2021. Uma pessoa morreu após a infecção, sendo o primeiro óbito pela doença desde 2018.