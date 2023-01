Funcionário recebe descarga elétrica em restaurante de Anápolis e é socorrido às pressas

O funcionário de um restaurante de Anápolis recebeu descarga elétrica enquanto manuseava um freezer e foi socorrido às pressas na noite desta quinta-feira (05).

O estabelecimento fica no Bairro Jundiaí e não tinha clientes sendo atendidos, porque está passando por reformas.

Além do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local com uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

Foram realizados os primeiros socorros e o paciente agora encontra-se no Hospital Estadual de de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Como a identidade dele ainda não foi divulgada, o Portal 6 não conseguiu checar junto à unidade o quadro clínico da vítima do acidente.