Homem descobre que a noiva não abandonou o que fazia quando era solteira e quer cancelar o casamento

Uma jovem recorreu ao Reddit para desabafar sobre o enorme problema que está lidando com o parceiro e pedir ajuda pois, aparentemente, o noivo está querendo cancelar o casamento depois de descobrir o que ela tem feito.

De forma anônima, ela contou que, no início do relacionamento, tinha o hábito de sair muito. Inclusive, esse foi um dos maiores motivos de brigas, já que a moça saia com as amigas e voltava às 04h da madrugada.

O casal brigou, alinhou as ideias e se acertou pouco depois. Em abril de 2022, ele pediu a amada em casamento e, desde então, começaram a planejar as festividades.

No entanto, a jovem se assume apaixonada em curtir as noites e acabou saindo com as garotas novamente e voltando tarde, por ter perdido a noção do tempo.

“É errado voltar para casa às 4 da manhã depois de uma noitada com as amigas enquanto você está em um relacionamento? Fiz isso ano passado e tive sérios problemas em meu relacionamento, mas depois de um tempo superamos”, começa a noiva.

“Quando meu noivo me pediu em casamento em abril, meses depois da confusão, eu achei que estava tudo certo entre nós e desde então passamos a planejar o casamento. Tudo estava tranquilo até que, três semanas atrás, eu saí novamente com minhas amigas e cheguei tarde depois de perder a noção do tempo”, contou.

“Assim que cheguei nós entramos em uma discussão e meu noivo afirmou que não sabe mais se quer casar comigo. Achei que era algo da boca pra fora, mas desde então ele se recusa a falar sobre o casamento e até mesmo a planejar as coisas”, desabafou.

A grande questão para a festeira é que o parceiro não gosta de festas, enquanto ela não vive sem. “Ele não é muito sociável, então só trabalha, treina na academia e fica com a família em casa. Aos finais de semana nós temos nosso próprio negócio e trabalhamos juntos nele”, disse.

“Ele não está me controlando para ficar com ele, mas parece apenas ter um problema com o fato de eu chegar tarde. Ele tem 27 anos, eu tenho 29 e queria uma opinião. Ele afirma que eu o estou desrespeitando”, continuou.

Reação da internet

Os internautas pontuaram que tudo deve ser muito bem dialogado quando se planeja casar com alguém. “Primeiro, se você ama sair e ele odeia, vocês provavelmente vão brigar a vida inteira. É preciso entrar em um consenso. Algum dos dois precisará ceder vez ou outra”, disse um.

“Ele não pode te privar de sair, mas você também não precisa chegar às 04h da madrugada toda vez, né? Converse com seu noivo. Não deixe o amor acabar por causa de festas”, sugeriu outro usuário.