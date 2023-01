Ao utilizarmos o WhatsApp no modo dados móveis por muito tempo, podemos notar que a navegação vai deixando a desejar ao longo de um certo período. Isso acontece porque boa parte do pacote de dados vai sendo consumido, o que diminui a velocidade. No entanto, existe um método bastante eficaz para economizar internet enquanto o aplicativo é utilizado.

Além de reduzir drasticamente o consumo do seu pacote no aplicativo, este truque oculto permitirá com que você consiga aproveitar os dados móveis adquiridos por mais tempo.

Por isso, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba como economizar internet enquanto utiliza o WhatsApp.

Aprenda o truque oculto para economizar internet enquanto usa o WhatsApp

Se você é uma pessoa que tem bastante costume de utilizar a opção de dados móveis, esta dica é para você. Afinal, você já reparou que, enquanto usa o WhatsApp, a maior parte da sua internet é consumida? Pois é.

Isso acontece porque o aplicativo possui algumas funções que podem ser bastante pesadas para o aparelho e, por isso, requerem mais internet para serem executadas. O problema disso é que, ao fim do mês, você pode ficar sem internet e enfrentar uma grande dor de cabeça.

Para resolver esta situação, existe um truque oculto disponível na plataforma que pode ajudar a economizar internet. A tática é bastante simples e pode ser uma ‘mão na roda’ para quem utiliza os dados móveis todos os dias.

A ferramenta consiste em alterar as configurações para baixar mídia apenas quando estiverem conectadas à internet por Wi-fi. Dessa forma, memes e outras imagens mandados não conseguirão consumir toda a sua internet.

Para ativa-la basta ir até as “Configurações” do WhatsApp e selecionar a guia com o nome “Armazenamento de dados”. Neste momento, você verá uma lista de mídias habilitadas para download automático e o tipo de conexão que elas pedem.

Assim, basta alternar cada opção para “Apenas para Wi-fi” e, desta forma, evitar o desperdício de dados.

