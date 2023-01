BR-153 é interditada entre Anápolis e Goiânia para retirada de caminhão

Por conta do grave acidente de trânsito que tirou a vida do caminhoneiro Ueber Fonseca Soares, de 29 anos, nesta quinta-feira (05), a BR-153, sentido Anápolis Goiânia, precisou ser interditada na tarde desta sexta-feira (06) para retirada do veículo.

O serviço começou a ser realizado logo pela manhã, quando uma das faixas de rolamento ainda seguia disponível para passagem dos motoristas.

Todavia, pela tarde a pista foi totalmente interditada para concluir a retirada do caminhão do local, motivo este que está causando um trânsito quilométrico.

Diante da interdição, os condutores que precisarem fazer o trajeto poderão seguir viagem por Nerópolis, ou então por Silvânia.