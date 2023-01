Furto em loja de bicicletas termina em tiros e luta corporal, em Anápolis

Um furto em uma loja de bicicletas localizada na Vila Jaiara, em Anápolis, acabou terminando em tiros e em luta corporal. O episódio aconteceu na madrugada desta sexta-feira (06).

O Portal 6 apurou que por volta das 1h30, o proprietário do estabelecimento, de 44 anos, juntamente com o primo, de 26 anos, se dirigiram até o comércio depois de serem alertados sobre o crime.

Após chegarem no local, eles avistaram dois homens dentro da loja roubando bicicletas. Ao notar a presença da dupla, um dos autores entrou em um veículo e conseguiu escapar.

Já o outro tentou fugir do local a pé, mas acabou sendo perseguido pelas vítimas e se envolveu em uma luta corporal com um deles. Durante o confronto, o criminoso tentou golpear o proprietário da loja, com o auxílio de uma picareta, o que causou um machucado na mão direita.

Ao ver a cena, o primo – que é policial militar e estava de folga – sacou uma arma e atirou seis vezes na direção do autor. Nenhum dos disparos acertou o homem. Após a ação, as vítimas conseguiram dominar o rapaz até a chegada das autoridades no local.

Das seis bicicletas furtadas, três delas foram recuperadas. Em depoimento, o homem afirmou que não tinha conhecimento sobre o endereço do comparsa e alegou que tinha sido chamado pelo parceiro para realizar o crime.

O rapaz foi preso e conduzido até a Central de Flagrantes.