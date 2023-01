Jovem viraliza mostrando a ideia que a tia dela teve quando foi em restaurante japonês e não conseguiu comer tudo

Um jovem viralizou no TikTok depois de divulgar a ideia que a tia teve durante um rodízio de comida japonesa, onde a família não conseguiu comer tudo o que pediu, mas também não gostaria de jogar a comida fora.

O vídeo bastante humorado mostra o cinegrafista, Alberto, gravando as tias e primas. Enquanto as mais velhas se organizavam para ir buscar vasilhas, as mais novas diziam estar com muita vergonha da situação.

Logo mais, as tias voltam com as sacolas, como se fossem presentes, e todos atuam como se estivessem surpresos com as embalagens. A partir desse momento, as mulheres passam a guardar todas as peças de comida japonesa nas inúmeras vasilhas plásticas.

Todos os convidados da mesa riem muito da cena, enquanto Alberto filma. Depois de quase toda comida guardada, eles percebem que havia uma câmera voltada para a mesa, flagrando todo o ato.

A tia explica para todos, inclusive para o sobrinho que a gravava, que não se tratava de um furto, mas sim de não querer desperdiçar comida.

“Por favor, perdoe-me. Foi um erro de cálculo e estamos simplesmente com vergonha de deixar a comida e também não queremos jogá-la fora”, disse ela.

A publicação rendeu diversas risadas entre os internautas, que defenderam o ato. “Está certinha! Se pagou pela comida, pode levar mesmo”, disse um.

“Aqui na Argentina é quase uma lei. Você pede e eles te embrulham para levar o que sobrou”, comentou outro.

Veja!