O ano começou com chave de ouro para cinco sortudos brasileiros que apostaram na sorte e se tornaram os grandes vitoriosos da tão disputada Mega da Virada 2022.

O sorteio dos R$ 514 milhões, maior prêmio da história do concurso da Caixa Econômica Federal, foi realizado na noite do dia 31 de dezembro e obteve vitoriosos de diversas regiões do país.

Ao todo, cinco jogadores conseguiram cravar todas as seis dezenas sorteadas na Mega da Virada, faturando cada R$ 108.393.993,26.

Todavia, três destas grandes apostas vencedoras foram realizadas por meio de bolões, fato este que indica que o número de ganhadores é ainda maior do que o previsto.

Além dos sortudos que acertaram as seis dezenas, o prêmio também será distribuído entre aqueles que tiverem completado a quina e a quadra, acertando cinco e quatro números respectivamente.

De acordo com a Caixa, 2.485 apostadores conseguiram acertar a quina e cada um levará para casa R$ 45.438,78. Ademais, outros 183.921 acertaram a quadra e serão recompensados com um prêmio de R$ 877,04 para cada um.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59.

Saiba quantos dias os ganhadores da Mega da Virada tem para retirar o prêmio

Os grandes vencedores são de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP), além da quinta aposta que foi realizada online.

Segundo as normas das loterias da Caixa Econômica Federal, os apostadores que vencerem possuem 90 dias para efetuarem o saque do prêmio ganhado.

Caso os ganhadores não retirem o dinheiro até o fim do prazo, o valor será integralmente repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Quem deseja retirar o prêmio pode imprimir o comprovante da aposta, gerar o Código de Resgate e apresentá-los na agência da Caixa em que deseja realizar o resgate dentro de 24h após emitir o código.

Uma outra forma é iniciar o processo de resgate por meio do aplicativo do banco. No app, disponível para dispositivos com sistema Android e iOS, o ganhador deverá gerar um QR Code e então terá até 60 minutos para se dirigir a uma agência com leitor de código e retirar o seu prêmio.

