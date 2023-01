BR-060 é novamente bloqueada para retirar carreta que tombou entre Anápolis e Goiânia

A rodovia BR-060 foi novamente bloqueada na manhã deste sábado (07), por volta das 10h, na altura do km 110, entre Anápolis e Goiânia.

Foi neste local que houve um acidente grave na quinta-feira (05), quando uma carreta tombou e o motorista, de 29 anos, morreu no local.

Segundo a Triunfo Concebra, concessionária que administra a BR-060, a pista está totalmente bloqueada. Não há previsão de liberação e o trânsito está lento no local.

É o terceiro dia consecutivo em que há bloqueio no trecho. No dia do acidente, a carreta bloqueou as duas faixas de rolamento. Na sexta-feira (06), equipes da Triunfo iniciaram a remoção e novamente interditaram o trecho.

As interdições têm deixado filas quilométricas na via. Outras opções para o motorista são a saída por Nerópolis ou pelas GOs-330 e 457, passando por Leopoldo de Bulhões e Bonfinópolis.