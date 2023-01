Pai dá lição exemplar na sogra que fez maldade com a netinha de 09 anos

Um pai ficou revoltado com a atitude da sogra, deu boa lição na idosa e recorreu a um fórum virtual para pedir as opiniões dos internautas. O caso tem dado o que falar.

O homem, que não quis se identificar, explicou que havia sido promovido no trabalho e passou a ganhar bem mais do que antes. Com isso, não poupou esforços para encher toda a família de presentes caros, em especial a filha..

“Ela tem nove anos e tem se esforçado na escola, ajudando em casa sem ser solicitada. Sempre sendo a alma mais gentil que eu já conheci”, contou ele, na publicação.

Assistindo a cena da neta ganhando inúmeros brinquedos, a avó explicou que não daria mais a boneca que havia prometido à pequena, pois ela já estava sendo mimada demais e não concordava com isso.

“Ela começou dizendo que uma criança de nove anos não merecia tantos presentes e ela iria devolver o presente que comprou para minha filha para que ela não ficasse muito mimada. “’Na vida, não pode ter todas as coisas sempre’, foi o que ela disse”, relembrou.

Imediatamente, o pai rebateu a sogra afirmando que a garotinha não tem culpa de nada e que está aguardando ansiosamente pela boneca que a avó prometeu. Logo, ficaria triste em pleno natal.

Apesar da insistência dele, a mãe da esposa pareceu não dar a mínima. Então, o homem teve uma brilhante ideia: devolver na mesma moeda.

Vingança

No momento de entregar o restante dos presente aos familiares, o pai distribuiu itens caros e de marcas. Porém, para a sogra – que aguardava uma bolsa de marca -, ele deu apenas um roupão.

“Decidi devolver a bolsa de grife de £ 500 (cerca de R$ 3,2 mil) que havia comprado para ela, que era a coisa que eu sabia que ela mais queria, e no lugar comprei um roupão de £ 33 (de aproximadamente R$ 200)”, contou.

“Quando minha sogra abriu o presente, ela ficou desapontada perguntando se era tudo o que eu daria, porque todo mundo recebeu presentes mais caros. Eu disse que sim e pedi desculpas se a desapontei, mas nem sempre conseguimos os presentes que esperávamos”, pontuou.

Mais intrigas

O pior de tudo, para o usuário do fórum, não foi ver a idosa brava. Afinal, ela havia aprendido a lição. A grande questão foi a esposa, filha da idosa, revoltada com ele.

A mulher saiu em defesa da mãe e ofendeu o marido, o definindo como “miserável”. Ele até tentou justificar que ela teria feito o mesmo com a pequena, mas a parceira se manteve inflexível.

Agora, o pai pediu ajuda dos internautas, que prontamente o defenderam também. “Pegue o reembolso da bolsa e compre uma boneca para sua filha”, sugeriu um.

“Porque impor traumas, dificuldades, decepções, seja o que for, só porque um dia isso acontecerá naturalmente? Sua sogra foi cruel”, destacou outro.