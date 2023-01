Secretário de Cultura de cidade goiana morre em praia na Bahia e causa ainda é incerta

O secretário de Cultura e Turismo de Serranópolis, Delídio Nery, morreu nesta sexta-feira (06), aos 44 anos, durante uma excursão. Ele estava numa praia de Ilhéus, no litoral da Bahia.

Delídio era professor de sociologia e geografia e estava em viagem com alunos do 3º ano do Colégio Estadual Dom Abel, que fica na cidade da região Sudoeste de Goiás.

Ele morreu assim que entrou no mar. A causa da morte só será determinada após análise do Instituto Médico Legal (IML).

O corpo será trasladado até Serranópolis para velório e sepultamento. A previsão é que ele chegue a Goiás neste domingo (08), mas ainda não há data para as últimas homenagens ao secretário.

Nas redes sociais, a Prefeitura lamentou a morte. “Neste momento de tristeza e dor, nos unimos aos servidores da Secretaria de Cultura e Turismo, artesãos, amigos da cultura, familiares e amigos para manifestar nossas mais sinceras condolências rogando a Deus que conforte os corações”, escreveu.