Ana Castela, sensação do ‘Pipoco’, é atração confirmada em Anápolis

A cantora sul-mato-grossense Ana Castela é atração confirmada em Anápolis neste início de 2023. Ela vai se apresentar no Esquina Anapolina, estabelecimento localizado no Bairro Jundiaí.

A data ainda não está confirmada, mas muita gente nas redes sociais já está ansiosa pela performance da artista.

Ana Castela ficou conhecida pela música ‘Pipoco’, que foi lançada em parceria com a cantora Melody e DJ Chris. O primeiro grande sucesso foi ‘Boiadeira’, que lhe rendeu o apelido.

Ela também se destacou com os vídeos com coreografias que viralizaram. No ano passado, a artista firmou parceria com Zé Felipe e venceu o Prêmio Multishow de Música Brasileira, na categoria revelação.