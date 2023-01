Bolsonaro quebra o silêncio e se pronuncia sobre invasões ao Congresso, STF e Planalto

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as invasões golpistas ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto, neste domingo (08).

“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia”, disse Bolsonaro, em publicação feita no Twitter.

“Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, completou.

O candidato derrotado na última eleição disse ainda que, ao contrário do que foi dito mais cedo pelo presidente Lula (PT), ele cumpriu a Constituição nos quatro anos em que ocupou a Presidência da República.

“Respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil”.