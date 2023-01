Deputados goianos condenam e cobram providências contra ataques bolsonaristas em Brasília

Deputados federais eleitos e em exercício por Goiás condenaram a invasão dos prédios de três poderes por radicais bolsonaristas neste domingo (08), em Brasília. Eles classificaram a ação dos vândalos como terrorismo.

Rubens Otoni (PT) foi um dos primeiros a se manifestar a respeito dos atos de depredação e violência. “Se alguém tinha dúvidas sobre as características das manifestações bolsonaristas agora não precisa de mais elementos. Vandalismo e Terrorismo a serviço de ataques à Democracia”, escreveu.

🔴👀Se alguém tinha dúvidas sobre as características das manifestações bolsonaristas agora não precisa de mais elementos. Vandalismo e Terrorismo a serviço de ataques à Democracia.🔴👀 — Rubens Otoni (@RubensOtoni) January 8, 2023

Delegada Adriana Accorsi (PT), que assume uma cadeira na Câmara dos Deputados em fevereiro, também classificou os extremistas como terroristas e pediu: “Não vamos normalizar a barbárie de bandidos que atentam contra a democracia!”

Ela também publicou um vídeo que mostra policiais militares do Distrito Federal conversando com radicais e filmando a depredação para apontar omissão do GDF. “Total conivência do Governo do DF diante de mais uma onda de destruição e violência de terroristas bolsonaristas em Brasília. Estão destruindo tudo que podem debaixo dos olhos da PM-DF de Ibaneis Rocha que segue apenas observando.”

Total conivência do Governo do DF diante de mais uma onda de destruição e violência de terroristas bolsonaristas em Brasília. Estão destruindo tudo que podem debaixo dos olhos da PM-DF de Ibaneis Rocha que segue apenas observando. pic.twitter.com/it2mdtPHYO — Adriana Accorsi (@Adriana_Accorsi) January 8, 2023

O deputado Elias Vaz (PSB) criticou a inação das autoridades da capital federal e cobrou punição aos responsáveis. “Sem a menor dúvida, a falta de ação da Segurança Pública do governo do Distrito Federal é criminosa. Claramente nenhuma atitude foi tomada nesse ataque lamentável contra a democracia em Brasília. Os responsáveis por essa omissão precisam ser punidos.”

Sem a menor dúvida, a falta de ação da Segurança Pública do governo do Distrito Federal é criminosa. Claramente nenhuma atitude foi tomada nesse ataque lamentável contra a democracia em Brasília. Os responsáveis por essa omissão precisam ser punidos. — Deputado Elias Vaz (@EliasVazGyn) January 8, 2023

O governador Ronaldo Caiado (UB), o vice-governador Daniel Vilela (MDB) e outros parlamentares goianos a nível federal ainda não se manifestaram.