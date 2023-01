Golpistas picham ‘perdeu, mané’ no STF e vandalizam tribunal, Planalto e Congresso

Militantes bolsonaristas que invadiram neste domingo (8) o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal) depredaram instalações e chegaram a pichar nas janelas do tribunal a frase “perdeu, mané”.

As imagens dos atos mostram os manifestantes circulando livremente pelo interior dos prédios em diferentes andares, inclusive pela rampa interna do Palácio do Planalto –usada pelo presidente da República e ministros durante a chegada a eventos solenes.

Os manifestantes foram vistos com acesso livre pelo interior dos prédios, inclusive próximo ao gabinete da

Presidência da República, mesmo após terem quebrado janelas e outros itens, jogarem cadeiras para fora e usarem mangueiras de incêndio para inundar os locais. Pichações também foram feitas nas janelas do STF. No STF, a frase “perdeu, mané” faz alusão a uma resposta dada pelo ministro do tribunal Luís Roberto Barroso a um bolsonarista após ser hostiliem Nova York.

FRACASSO EM DESMOBILIZAÇÃO

O governo federal tem fracassado na tentativa de desmobilizar os acampamentos montados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília.

Manifestantes se mobilizam em frente a prédios militares desde a vitória eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedem um golpe contra o petista.

Na última quarta-feira (4), o ministro da Justiça, Flávio Dino, havia afirmado que “até sexta-feira”, 6 de janeiro, as mobilizações antidemocráticas seriam resolvidas.