Lula decreta intervenção federal no DF e promete punição a bolsonaristas que invadiram Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento em rede nacional no final da tarde deste domingo (08) para anunciar intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o próximo dia 31 de janeiro.

Conforme o decreto lido pelo chefe do Executivo Federal, o interventor à frente da iniciativa será Ricardo Garcia Cappeli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, e a medida já está em vigor, sendo restrita a área de segurança pública.

Lula qualificou os radicais bolsonaristas de facistas e afirmou que houve incompetência e negligência para impedir a invasão na Praça dos Três Poderes.

“Nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política. Invadiram a sede do Governo, do Congresso Nacional e a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos. destruindo o que encontravam pela frente”, disse.

“Nós achamos que houve falta de segurança e todas essas pessoas serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia garante direito de liberdade, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas pra fortalecer a democracia”, acrescentou.

O presidente da República também afirmou que a situação será investigada para descobrir quem são os financiadores das ações terroristas porque todos “pagarão com a força da Lei esse gesto de irresponsabilidade”.

Lula também falou que os policiais militares que foram coniventes com as ações deverão ser identificados porque não podem permanecer na corporação, pois “não são de confiança”.

“A partir desse decreto, a gente espera cuidar da segurança do DF e garantir que isso não se repetirá mais no Brasil. Essa gente precisa ser punida de forma exemplar, para que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, fazer o que eles fizeram hoje”, prometeu.

Ele também responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de “genocida”, pelos atos de vandalismo ocorridos ao longo de todo o dia.

“Esse genocida não só estimulou isso, como está estimulando ainda, lá de Miami, para onde fugiu para não me colocar a faixa. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente estimulando isso. Ele estimulou invasão nos Três Poderes sempre que pôde e isso também é da responsabilidade dele e dos partidos que sustentam ele”.

