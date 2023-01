Marcos dá Ré, Fologênio e muitos outros; veja a lista dos nomes proibidos que não podem ser registrados no Brasil

Imagine alguém chamado Marcos dá Ré? Ou então Fologênio. E Restos Mortais de Catarina? Todos esses nomes são proibidos e não podem registrados no Brasil, segundo uma lista que viralizou.

O assunto voltou à tona após a divulgação da notícia de que um cartório autorizou uma mãe a registrar a filha com um nome que nunca tinha usado por ninguém no país.

Amayomi foi o escolhido e autorizado, após o Registro Civil deliberar e decidir que o nome não seria difícil de pronunciar nem vexatório para a recém-nascida.

Uma situação bem diferente dos nomes banidos, que podem ser conferidos na lista abaixo. Veja!

Abc Lopes

Açafrão Fagundes

Asfilófio de Oliveira Filho

Bandeirante Brasileiro Paulistano

Bemvindo o Dia do meu Nascimento Cardoso

Bestilde Mota Medeiros

Bizarro Assada

Brilhantina Muratori Cafiaspirina Cruz

Céu Azul do Céu Poente

Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco

Dignatário da Ordem Imperial do Cruzeiro

Domingão Sabatino Gomes

Durango Kid Paiva

Errata de Campos

Esparadrapo Clemente de Sá

Evangivaldo Figueiredo

Fologênio Lopes Utiguaçú

Garoto Levado Cruz

Grande Felicidade Virgínia dos Reis

Heliogábalo Pinto Coelho

Himalaia Virgulino Janeiro Fevereiro de Março Abril

Japodeis da Pátria Torres

Lança Perfume de Andrade

Marcos dá Ré

Maria Eugênia Longo Cabelo Campos

Maria Privada de Jesus

Mereveu Dois de Agosto de Oliveira

Naida Navinda Navolta Pereira

Nascente Nascido Puro

Nunes Restos Mortais de Catarina

Oceano Atlântico Linhares

Ocidentina de Fontoura

Rolando Caio da Rocha