Daniel Vilela vai representar Caiado em reunião de governadores com Lula

O vice-governador Daniel Vilela (MDB) vai representar o governador Ronaldo Caiado (UB) em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (09), às 18h, em Brasília.

O encontro foi convocado pelo próprio Lula, após os ataques terroristas contra as sedes dos três poderes da República, no domingo (08).

Caiado não vai ao encontro porque se recupera de uma cirurgia no coração, realizado em dezembro, em São Paulo.

O governador, porém, condenou a tentativa de golpe em Brasília e participou de uma reunião com as forças de segurança do estado para coibir atos antidemocráticos.

Chefes dos Executivos estaduais de todo o país confirmaram presença no encontro.