Dono de carro de luxo diz por que vai continuar estacionamento em duas vagas mesmo sendo multado

A imagem de um carro de luxo estacionado em duas vagas, na Austrália, vem dando o que falar após ser postada no Reddit.

O registro chegou até o dono do veículo que explicou o por que vai continuar estacionamento em duas vagas mesmo sendo multado

“Paro o meu carro entre duas vagas. Honestamente, prefiro pagar algumas centenas de dólares australianos em multas de estacionamento irregular a ter um amassado na minha porta que me custaria 1.000 (dólares australianos, cerca de R$ 3.600)”, disse ao canal 7News.

Ele ainda ficou na bronca com as autoridades pelo tamanho das vagas para os veículos. “Deveriam fazer as vagas mais largas”, reclamou.

A reação do dono do veículo provocou várias críticas por parte dos internautas que não perdoaram o método adotado por ele.

“Não entendo a lógica. Presumivelmente ele está tentando evitar que outros abram as portas de seus carros contra o seu, mas não está na verdade implorando aos transeuntes para fazerem muito pior?”, comentou um.