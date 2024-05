6 carnes boas para bife que são baratas e suculentas

A partir de hoje você nunca mais vai errar na hora de fazer suas escolhas no açougue

Anna Júlia Steckelberg - 03 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/Receitas de Pai)

Você consegue acertar de primeira o corte de carne ideal para fazer aquele bife delicioso na hora do almoço?

Pois bem, se você sente dificuldade em fazer essa escolha quando está no açougue, hoje viemos te salvar!

Se liga nessa lista a seguir para aprender a escolher os cortes ideais.

6 carnes boas para bife que são baratas e suculentas:

1. Coxão Mole

Começando nossa lista, o coxão mole pode ser uma excelente alternativa para quem deseja fazer bife.

Este corte bovino é conhecido por sua maciez e sabor, ao movê-lo obtém-se uma carne magra, perfeita para preparar picadinha ou inteira.

2. Alcatra

Não é todo mundo que valoriza esse corte para bife, mas aqui está a pedida certeira para mandar bem no seu bife.

A alcatra é uma carne muito macia e saborosa.

3. Contra-filé

Sendo francos, o contrafilé é um corte bem queridinho dos mais fãs de carne, não é mesmo? Afinal, a carne é macia e muito suculenta!

Sendo assim, explore as possibilidades e use essa carne de todas as formas, principalmente aquele bife na hora do almoço!

4. Patinho

Sendo mais um corte magro, o patinho também cai muito bem como bife na hora do almoço ou jantar.

Esse corte não costuma ser muito caro e pode ser uma alternativa perfeita para quem quer bifes suculentos e saborosos.

5. Fraldinha

A fraldinha já é figurinha marcante quando se fala em economizar no açougue.

Magro, macio e com gordura no ponto certo, a fraldinha cai bem com tempero de ervas e também dá para usar na churrasqueira.

6. Coxão duro

Por fim, localizado no lado externo da perna traseira dos bovinos, o coxão duro é outra carne barata e muito deliciosa.

Também é mais um corte versátil, que dá para se variar na preparação, incluindo bife.

