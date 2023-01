Ganhou mais de R$ 10 milhões na loteria e virou notícia em todo o mundo por ter conseguido algo inédito

Uma mulher conseguiu um feito inédito ganhando duas vezes na loteria com um intervalo de dois meses e o caso tem dado o que falar no mundo todo.

Kenya Sloan, de 41 anos, vive na Carolina do Norte (EUA) e, no mês de outubro de 2022, comprou uma raspadinha de US$ 20. Ela foi premiada com o valor de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10,4 milhões).

O que mais chocou foi que, em agosto, a mulher já havia tirado a sorte grande outra vez e recebido um montante de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões).

A estadunidense contou à mídia local como foi a reação após descobrir que teria sido agraciada pela segunda vez consecutiva.

“Eu fiquei parada, em choque, e me senti abençoada. Isso é tudo que posso falar”, disse.

Além disso, ela mencionou como foi dizer à família que havia ganhado novamente e, desta vez, um valor ainda maior. “Eles não acreditaram”, relembrou.

Kenya explicou que com o primeiro prêmio conseguiu comprar a casa dos sonhos e agora, com a nova bolada, pretendo abrir o próprio restaurante.