Um novo ano costuma trazer ansiedade sobre o que esperar desse novo ciclo, além de inseguranças quanto a possíveis investimentos financeiros.

2023 ainda tem como bônus a mudança na Presidência da República e deve ser um momento de adaptação.

No primeiro episódio do Portal 6 Economia, você vai ouvir diretamente de especialistas quais são as previsões e o que esperar do ano de 2023 na área da construção civil em Anápolis.

Para falar sobre o assunto, foram convidados o sócio proprietário da ATMO e investidor imobiliário, Cleberson Marques, e a corretora Alessandra Cunha.

Ouça no Spotify: