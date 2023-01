O que já disseram os principais líderes bolsonaristas de Goiás sobre invasão e vandalismo aos Poderes em Brasília

Os principais apoiadores políticos de Jair Bolsonaro (PL) em Goiás se manifestaram nas redes sociais sobre a invasão e vandalismo que tomaram conta do Palácio do Planalto, em Brasília, neste domingo (08).

Considerado um dos principais representantes do ex-presidente no estado, o deputado federal Major Vitor Hugo (PL) fez uma postagem no Twitter condenando a postura dos terroristas.

De acordo com ele, ações de vandalismo e violência fogem dos direitos garantidos pela Constituição Federal e não condizem com a forma como os patriotas costumam se manifestar.

Manifestações pacíficas são garantidas pela CF. Ações de vandalismo e violência não são. Esse tipo de atitude não condiz com a forma como patriotas se manifestam. A individualização das condutas precisa ser bem conduzida a fim de separar os manifestantes pacíficos dos criminosos. — Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) January 8, 2023

Seguindo o discurso do parlamentar, Gabriela Rodart (PTB) – que teve o mandato cassado – também repudiou os atos ocorridos nos Três Poderes e afirmou que “a justa indignação não pode dar lugar à violência e à delinquência”.

Em outra publicação, ela também levantou a possibilidade sobre possíveis infiltrações de “agentes do caos infiltrados para espalhar a desordem” no movimento.

Quanto às denúncias de agentes do caos infiltrados para espalhar a desordem, espero que isso seja investigado e que não seja empurrado para debaixo do tapete caso a descoberta frustre alguma narrativa oficial. Se isso for verdade é ainda mais grave do que parece. — Gabriela Rodart 🇧🇷🇻🇦 (@rodartgabriela) January 9, 2023

O segundo candidato a deputado federal mais votado em Goiás, Gustavo Gayer (PL), se manifestou nas redes sociais afirmando ser a favor de manifestações pacíficas, mas que as ações que aconteceram na capital do Brasil serviram para dar “munição do estado contra o povo”.

Sempre serei a favor de toda e qualquer manifestação pacífica, mas acredito que essa manifestação de hoje está dando mais munição para que eles possam usar toda a força do estado contra o povo.

Não devemos agir como a esquerda sempre agiu — Gustavo Gayer (@GayerGus) January 8, 2023

Já o deputado estadual Fred Rodrigues (DC) postou uma série de tweets em que duvidava sobre os atos golpistas serem, de fato, provenientes de movimentos da direita.

De acordo com ele, todas as manifestações da direita sempre aconteceram de forma pacífica, mas que é necessário saber quem são os responsáveis pelos atos ocorridos em Brasília.

As manifestações sempre foram pacíficas, mesmo com toda a perseguição e todas as inconstitucionalidades cometidas contra brasileiros de bem. Hoje até crucifixo foi depredado, coisa impensável para a direita. Precisamos saber com 100% de certeza quem fez o que. Não à generalização pic.twitter.com/4Si5OWuReq — Fred Rodrigues |🇧🇷✝️ (@FredRC) January 9, 2023

Até o momento desta publicação, a deputada federal Magda Mofatto (PL) ainda não se pronunciou sobre as ações.