Utilizando o CPF cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico), as famílias brasileiras já podem conferir se serão contempladas com o Auxílio Brasil de R$ 600 durante 2023.

Todos os meses, o Ministério da Cidadania permite que novos grupos familiares sejam acrescentados na folha de pagamento do programa social do Governo Federal.

Anteriormente, aproximadamente oito milhões de novas famílias foram incluídas no Auxílio Brasil, fato este que permitiu que a lista de espera para o benefício fosse totalmente zerada.

Apenas no mês de dezembro de 2022, os R$ 600 do programa social foi distribuído para ao menos 21,6 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Inclusive, o valor atual deveria ser pago somente até o último mês do ano anterior, no entanto, a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu aprovar a PEC da Transição, mantendo assim o benefício em R$ 600 em 2023.

Auxílio Brasil 2023: consulte pelo CPF se você pode receber o benefício

As famílias brasileiras que ainda não possuem certeza se irão ou não receber o Auxílio Brasil em 2023 podem realizar a consulta para cessar as dúvidas utilizando basicamente apenas o CPF no aplicativo do programa social, disponível para dispositivos com sistema Android e iOS.

Na plataforma, é possível entrar utilizando a senha cadastrada no CAIXA Tem, dos demais aplicativos Caixa Econômica Federal, ou é possível criar a própria senha do app.

Para aqueles que ainda não são cadastrados no aplicativo do Auxílio Brasil, basta selecionar a opção “Cadastre-se”, digitar o CPF, adicionar o nome completo, a data de nascimento, o e-mail, digitar a senha desejada e clicar em “não sou um robô”.

Em seguida, para finalizar o cadastro é necessário entrar no seu e-mail cadastrado no processo e seguir todas as orientações indicadas na mensagem.

Quando a inscrição tiver sido enfim concluída, é possível entrar no aplicativo utilizando apenas o CPF e a senha, garantindo assim o acesso a todas as informações referentes ao programa social.

No app além de ser possível se certificar se receberá o benefício, o brasileiro consegue também acompanhar o extrato das parcelas, tendo acesso as que foram liberadas (ícone verde), as bloqueadas (ícone amarelo), canceladas (ícone vermelho), pagas (ícone cinza) e pendentes (ícone azul).

