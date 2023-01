Gustavo Gayer é criticado na web após comparar prisão de golpistas com campo de concentração nazista

Em mais uma polêmica, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) foi alvo de críticas após publicar um tweet comparando a prisão dos terroristas que invadiram e vandalizaram a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com os campos de concentração nazista na Alemanha.

Na publicação, divulgada na tarde de segunda-feira (09), o parlamentar compartilhou um vídeo em que vários manifestantes, que estão no pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Brasília, aparecem cantando uma música gospel.

“Em nome da democracia o Brasil acaba de ressuscitar os campos de concentração nazista”, escreveu ele na postagem.

Além da comparação, o deputado também afirmou que as pessoas apreendidas não têm nenhuma ligação confirmada com os atos de vandalismo que aconteceram no domingo (08) e acusou a PRF de manter crianças presas.

“1.200 pessoas que estavam no QG e não tem nenhuma ligação confirmada com o vandalismo de ontem estão detidas crianças, idosos e famílias”, disse.

Em nome da democracia o Brasil acaba de ressuscitar os campos de concentração nazista.

1.200 pessoas que estavam no QG e não tem nenhuma ligação confirmada com o vandalismo de ontem estão detidas

crianças, idosos e famílias pic.twitter.com/0yybSLcsRi — Gustavo Gayer (@GayerGus) January 9, 2023

A postagem acabou viralizando nas redes sociais e internautas manifestaram o descontentamento com as falas do apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Parabéns deputado, esse é o tuíte mais canalha e desinformado que já li nessa rede”, escreveu um usuário.

“Os judeus tentaram derrubar o governo com golpe de estado? Não, né. Próximo”, argumentou outro.

Veja algumas reações:

Calma, deputado. Em breve serão transferidos para um presídio e lá receberão o tratamento usual dessas instalações aos ali recolhidos – que vocês sempre admiraram. Pena que lá, ao contrário desse "campo de concentração", não poderão usar o celular para filmagens e redes sociais. — Walter Monteiro (@womonteiro) January 10, 2023

Sim, gente irresponsável detida por atentar contra a democracia, simplesmente impedidos de sair, mas com acesso a alimentação, celulares e etc é como um campo com trabalho forçado e extermínio em massa de raças, experimentos em humanos etc. Imbecil — LucasXGamer CR (@lucasxgamercr_) January 9, 2023

Parabéns deputado, esse é o tuíte mais canalha e desinformado que já li nessa rede. — Alexandre Andrada (@AFS_Andrada) January 10, 2023

tenho repulsa a esse gustavo gayer, homem podre de mau caratismo https://t.co/S12z9SqUpB — paramore song (@rosenotrenew) January 9, 2023

parece que o gustavo gayer não tem a MENOR NOÇÃO do que é um campo de concentração nazista https://t.co/A3ZzNlOw3t — rafa🇧🇷🇵🇱 (@rafxwr) January 10, 2023