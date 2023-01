Influencer de Anápolis ganha a Corrida das Blogueiras com mais de 2 milhões de votos

Chegou ao fim na noite desta terça-feira (10), o reality Corrida das Blogueiras. A vencedora foi a influencer e drag queen de Anápolis Elay Oliv, com mais de 2 milhões de votos, correspondente a 69,2%.

A final que consagrou Elay como a ganhadora de R$ 30 mil reais e contratos assinados com a Avon e Americanas foi transmitida pelo canal Diva Depressão, no YouTube.

A vice-campeã do reality foi a criadora de conteúdo Jahde Borgh, com 28,1% dos votos. A terceira colocação ficou com o maquiador paraibano Erick Neto, que somou 2,7%.

“Eu falei uma vez no meu canal que eu não tinha medo de muitas coisas. O meu maior medo era o de morrer sozinho. Com essa experiência aqui e com as pessoas que votaram em mim, eu me senti abraçada, não me senti mais sozinho”, disse Elay no primeiro discurso após vencer o programa.

Até chegar em um dos programas mais famosos da internet, Elay já trabalhou em supermercados e lojas de da cidade, mas decidiu largar tudo para viver das redes sociais.

De olho no futuro, a campeã da Corrida das Blogueiras agora pensa em se mudar de Anápolis para abraçar as novas oportunidades em São Paulo.

Ao Portal 6, ela disse que além de investir na carreira digital, tem o projeto de tentar a sorte como cantora em algum momento, que é outro grande sonho.