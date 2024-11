UPA de Anápolis é palco de reviravolta gigante após homem chegar com ferimentos de facada

Vítima chegou com as vísceras expostas e teve de ser encaminhada ao Heana. PM também marcou presença na cena

Davi Galvão - 22 de novembro de 2024

Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alair Mafra Andrade, na Vila Esperança. (Foto: Divulgação)

A madrugada desta sexta-feira (22) foi de muita confusão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, em Anápolis, após um homem, de 54 anos, chegar até a unidade embriagado e esfaqueado, com as vísceras expostas.

Levado até lá por um “amigo”, de 49, também bêbado, a história teve uma reviravolta após a Polícia Militar (PM) ser acionada e descobrir o que de fato tinha acontecido.

Ao chegar no local, o “colega”, informou aos policiais que, na verdade, ele é quem teria sido o responsável pela facada, após uma confusão que começou em um bar do bairro Calixtópolis, com ambos já bastante alterados pelo consumo de bebida alcóolica.

Assim, ele teria entrado em luta corporal com a vítima, e a esfaqueou na altura do abdômen, causando um ferimento severo.

Após o embate, o autor entrou no carro do desafeto e o levou até a UPA, onde as autoridades foram acionadas.

Gravemente ferida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), enquanto que o autor da facada, que também apresentava algumas lesões, recebeu cuidados médicos.

A arma branca utilizada no crime também foi encontrada pelos militares, debaixo do carpete do carro dirigido pelo autor.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até a Central de Flagrantes, para o prosseguimento das devidas medidas cabíveis.