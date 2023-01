Moto furtada é encontrada em um lugar inacreditável, em Anápolis

Uma moto vermelha Honda/CG 150 Fan Esi vermelha foi furtada na tarde desta segunda-feira (09), no Sítio Recreio Bandeirantes, em Anápolis. Por sorte, no mesmo dia, a vítima, um homem de 30 anos, chegou a reconhecer a moto e entrar em contato com a Polícia Militar.

E o imponderável ocorreu. O Portal 6 apurou que a moto estava escondida na casa vizinha, ao lado da residência da vítima.

Assim, quando a equipe da PM chegou ao local, diversos populares já estavam cercando a suposta ladra, uma jovem de 19 anos. Outro participante do crime seria um rapaz, de 21 anos, que conseguiu fugir.

As suspeitas caíram sobre o casal desde o início. A vítima ficou observando a reação deles ao longo da tarde, já que a moto foi furtada em frente a rua e eles são conhecidos por praticarem furtos na região.

Por isso, antes mesmo de acionar a polícia, foi até a casa da dupla e questionou sobre a motocicleta. Nesse momento, eles tentaram fugir. Mas a mulher, não conseguiu escapar.

Ela, que negou participação, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Anápolis.