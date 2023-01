Prefeitura divulga data de matrículas na rede municipal de ensino de Anápolis

O período de matrícula da rede municipal de educação em Anápolis começa nesta quarta-feira (11). Os pais e responsáveis podem concluir a ação até a próxima terça-feira (17).

A inscrição começou no dia 3 de novembro de 2021 e, ao todo, a Secretaria Municipal de Educação computou mais de oito mil inscrições para Educação Infantil e Ensino Fundamental.

O resultado da alocação dos estudantes nas unidades foi divulgado nesta terça-feira (10) no Portal da Educação.

Os pais ou responsáveis precisam comparecer à unidade que o estudante foi destinado com cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou identidade do estudante, documentos pessoais dos pais ou responsáveis, comprovante de endereço, carteira de vacinação do estudante, cartão do SUS do estudante e duas fotos 3×4.

Para matricular os alunos no ensino fundamental também é necessário apresentar a declaração de transferência e o histórico escolar.

Após esse período, a Secretaria Municipal de Educação iniciará o processo de chamamento da lista de espera. Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis podem entrar em contato pelo número 0800-647-8520.